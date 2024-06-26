حزب الله ينفذ 5 عمليات ضد إسرائيل يوم الثلاثاء

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نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 25 يونيو 2024، وفقا للآتي": «

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- ‏هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر ‏لوائي تابع للفرقة 91 في ‏منطقة ناحل غيرشوم، استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو الإسرائيلي، مما أدى ‏إلى إيقاع عدد من الإصابات بينهم واندلاع النيران داخل المقر، كرد على اعتداء العدو ‏الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع.

2- الساعة 15:10: استهداف موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 18:30: استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة. ‏

4- الساعة 18:30: استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.

-القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 15:10: استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.



في حين أفادت مراسلة RT بأن ملخص القصف الإسرائيلي على البلدات الجنوبية في لبنان بتاريخ الثلاثاء 25 يونيو 2024 جاء كالآتي: «

- القطاع الشرقي: غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت بلدات الخيام وكفركلا والعديسة والطيبة وشبعا، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف بلدتي الخيام والوزاني.

- القطاع الأوسط: تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه بلدات عيترون وعيتا الشعب وبليدا، وقصف مدفعي استهدف بلدة عيتا الشعب، وإلقاء قنابل مضيئة في أجواء بلدة رميش.

- القطاع الغربي: قصف مدفعي طال بلدات راميا وجبل بلاط والناقورة، وإلقاء قنابل حارقة وفوسفورية باتجاه بلدة الضهيرة، تزامنا مع غارة جوية نفذها الطيران الحربي استهدفت منزلا في بلدة الضهيرة.

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت في أجواء مختلف المناطق في جنوب لبنان».