الصين تعتزم تمديد العمل ببرنامج إعفاء مواطني استراليا ونيوزيلندا وبولندا من تأشيرة الدخول

قالت الصين إنها تعتزم تمديد برنامج إعفاء مواطني استراليا ونيوزيلندا وبولندا من تأشيرات الدخول، في أحدث دلالة على تقارب العلاقات مع هذه الدول.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الخارجية الصينية قالت في بيان اليوم الأربعاء إن المسافرين من هذه الدول الثلاثة سوف يتمكنون من دخول الصين بدون تأشيرة دخول لمدة 15 يوما.

وأضافت الوزارة أن الاستثناء الذي يبدأ الأول من يوليو المقبل، ويستمر حتى نهاية 2025، يمكن استخدامه من أجل رحلات العمل والسياحة وزيارة الأقارب والأصدقاء.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب زيارة رئيس وزراء الصين لي تشانج لنيوزيلندا وأستراليا هذا الشهر لمناقشة الأمور التي تتعلق بالتجارة والاستثمار.

وكان الرئيس البولندي اندريه دودا قد التقى بنظيره الصيني شي جين بينج في بكين أمس الأول الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الصين على استعداد للتعاون مع بولندا ودول أخرى لتعزيز التنمية المستدامة والعلاقات بين الدول.