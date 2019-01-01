شيفيلد يونايتد الإنجليزي يضم أوسبورن وهيندرسون

واصل نادي شيفيلد يونايتد ،الصاعد حديثًا للدوري الممتاز الإنجليزي ، تعاقداته في سوق الانتقالات الصيفية،اليوم الجمعة، بعدما ضم بن أوسبورن لاعب وسط نوتنجهام فورست، ودين هيندرسون حارس مرمى الفريق الذي جدد إعارته قادمًا من مانشستر يونايتد.

ووقع أوسبورن عقدًا مدته ثلاث سنوات بدون الإعلان عن المقابل المادي، بينما سيبقى هندرسون ، الذي مدد تعاقده مع مانشستر يونايتد، في شيفيلد يونايتد للموسم المقبل.

وقال كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد لموقع النادي على شبكة الانترنت: "بن لاعب كرة ذكي، يلعب في العديد من المراكز، ولديه إمكانية أن يجيد في أي مركز".

وأضاف: "كان رائعًا في نوتنجهام فورست في دوري الدرجة الأولى، وأنا متأكد أن اثنين أو ثلاثة أندية ستتنافس لضمه في يناير القادم".

وتابع وايلدر :"لديه الكثير من السمات التي من شأنها مساعدتنا في المضي قدمًا، ونحن نتطلع لرؤيته يرتدي القميص الأحمر والأبيض".

وسيحتفظ هيندرسون بالقميص رقم 1 كحارس مرمى للفريق، بعد أن ساعد شيفيلد في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حافظ على نظافة شباكه في 21 مباراة.

وقال وايلدر: "دين كان دائمًا الهدف الأول لدينا".

وارتفع عدد تعاقدات شيفيلد يونايتد الصيفية إلى سبعة، بعد لوك فريمان وفيل جايلكا وكالوم روبنسون ورافيل موريسون وليس موسيت.