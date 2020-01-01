الأمطار الغزيرة تلحق أضرارا بأكثر من 8 ملايين شخص في الصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت السلطات المحلية الصينية، أن أمطارا غزيرة تسببت في تضرر أكثر من 8.4 مليون شخص في إقليم انهوي شرق الصين، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

وذكرت اللجنة الإقليمية للإغاثة ومواجهة الكوارث أن استمرار الأمطار الغزيرة أدى إلى إجلاء حوالي 1.12 مليون شخص وخسائر اقتصادية مباشرة قيمتها 33 مليار يوان (حوالي 4.7 مليار دولار أمريكي) حتى الساعة الحادية عشرة صباح أمس السبت.

وأضافت اللجنة أن الأمطار تسببت في إتلاف 986 ألف هكتار من المحاصيل.

يذكر أنه منذ يونيو الماضي، أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع مناسيب المياه في 433 نهرا في أنحاء الصين إلى مستويات "خطيرة".