وزير الخزانة الأمريكي: الجمهوريون سيقدمون خطة تحفيز اقتصادي غدا

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، إن البيت الأبيض والجمهوريين في الكونجرس، سيقدمون أخيرا مقترحهم بشأن مشروع قانون جديد للتحفيز الاقتصادي غدا الاثنين، وذلك مع انتهاء سريان تدابير الحماية الأساسية الهادفة للمساعدة في تخفيف التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتأتي حالة الغموض الاقتصادي في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مستويات يومية عالية ومستمرة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، إلى جانب ارتفاع عدد الوفيات، مما يضر بإعادة فتح الاقتصاد ويجعل بعض الوظائف أقل أمانا. ويحذر الديمقراطيون من أزمة إسكان وشيكة.

وأضاف منوشين لشبكة فوكس نيوز إنه "سيتم تقديم مشروع القانون يوم الاثنين ونحن مستعدون للعمل بسرعة".

ويوجه الديمقراطيون الاتهام إلى الجمهوريين بالتردد والفشل في ضمان دعم العمال والعائلات وسط أزمة صحية واقتصادية، ويتبقى على انتخابات نوفمبر أقل من 100 يوم، مع بدء التصويت المبكر في وقت أقرب.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لمحطة (سي بي إس) التلفزيونية اليوم الأحد "إن تأخرهم وارتباكهم يتسببان في معاناة للعائلات الامريكية."

ويقول الجمهوريون إن مشروع القانون الخاص بهم يأتي بقيمة تريليون دولار، وأنه سوف يؤدي إلى انخفاض بنسبة 30% على الأقل في طلبات إعانة البطالة الاتحادية.

وأضاف الجمهوريون إن إعانات البطالة الموسعة شجعت الأشخاص على البقاء في منازلهم وعدم الذهاب إلى العمل، رغم أنه من غير الواضح مدى صحة ذلك.

ولا تزال البطالة مرتفعة، وقدم نحو 4ر1 مليون شخص طلبات للحصول على إعانات خلال الأسبوع الماضي وحده، مما يظهر أن الأزمة لا تتلاشى.

وكان الكونجرس قد أقر في وقت سابق مشروعات قوانين لتحفيز الاقتصاد بقيمة إجمالية بلغت 3 تريليون دولار.

ويرغب الديمقراطيون في 3 تريليون دولار أخرى للتحفيز، وهو ما رفضه الجمهوريون وقالوا إنه مكلف للغاية.