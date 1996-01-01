يستعد المنتخب الوطنى لكرة اليد لخوض مباراة هامة فى السابعة والربع من صباح اليوم الإثنين أمام نظيره الدنماركى فى ثانى مواجهات الفراعنة بمنافسات أولمبياد طوكيو الجارية حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وكان المنتخب الوطنى قد فاز فى المباراة الأولى على نظيره البرتغالى بنتيجة 37 /31 أمس الأول السبت، فيما تغلبت الدنمارك على اليابان صاحبة الأرض بنتيجة كبيرة 47ــ30.

ويسعى المنتخب الوطنى لمواصلة عروضه الجيدة ووضع قدم فى الدور المقبل من منافسات كرة اليد رجال، حيث يتواجد فى المرتبة الثانية بالمجموعة خلف الدنمارك المتصدر بفارق الأهداف، برصيد نقطتين لكل منهما، فيما تأتى منتخبات البحرين والبرتغال والسويد فى المراكز من الرابع إلى السادس بدون أية نقاط.

وتدرك مصر جيدا صعوبة مهمتها فى المجموعة الثانية خصوصا أمام الدنمارك بطلة العالم والسويد وصيفتها، وهى التى تطمح إلى المنافسة على أول بطاقتين من البطاقات الأربع المؤهلة إلى ربع النهائى لتضمن مواجهة منافس أقل قوة فى الأدوار الإقصائية فى سعيها للذهاب إلى أبعد دور ممكن وتحقيق أفضل من المركز السادس فى نسختى 1996 و2008، خلافا للاولمبياد الأخير فى ريو دى جانيرو عندما ودعت من الدور الأول.

وستحمل مباراة أبناء المدرب الإسبانى جارسيا باروندو طابعا ثأريا، حيث خسر الفراعنة المنافسة على لقب بطولة العالم الماضية التى أُقيمت فى مصر مطلع العام الجارى أمام أصحاب ذهبية أولمبياد ريو دى جانيرو، برميات الترجيح 3ــ4 بعد تعادلهما (28ــ28 فى الوقت الأصلى و35ــ35 بعد التمديد).

وتأمل مصر على الأقل فى تكرار نتيجتها ضد الدنمارك فى دور المجموعات لنسخة بكين 2008 عندما ارغمتها على التعادل 23ــ23.

وقال يحيى عمر، ثانى أفضل المسجلين فى مرمى البرتغال برصيد 6 أهداف مشاركة مع أحمد الأحمر: «إنها بداية جيدة، وهو ما كنا نأمله. لكن بالنسبة لنا هذه مجرد البداية. هدفنا هو الوصول إلى ربع النهائى والبرتغال كانت منافسة جيدة حقا.. سنلعب أمام الدنمارك، لذا حان وقت العرض مجددا».

ولفت عمر والاحمر الانظار ضد البرتغال إلى جانب أحمد هشام «دودو» أفضل مسجل فى المباراة برصيد سبعة أهداف، ومحمد على صاحب خمسة أهداف.

وتخوض مصر مباراتها الثالثة الأربعاء ضد اليابان، قبل أن تلاقى الجمعة المقبل السويد التى كانت أخرجتها من ربع نهائى أولمبياد سيدنى 2000 عندما تغلبت عليها 27ــ23.