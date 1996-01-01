يستعد المنتخب الوطنى لكرة اليد لخوض مباراة هامة فى السابعة والربع من صباح اليوم الإثنين أمام نظيره الدنماركى فى ثانى مواجهات الفراعنة بمنافسات أولمبياد طوكيو الجارية حتى يوم 8 أغسطس المقبل.
وكان المنتخب الوطنى قد فاز فى المباراة الأولى على نظيره البرتغالى بنتيجة 37 /31 أمس الأول السبت، فيما تغلبت الدنمارك على اليابان صاحبة الأرض بنتيجة كبيرة 47ــ30.
ويسعى المنتخب الوطنى لمواصلة عروضه الجيدة ووضع قدم فى الدور المقبل من منافسات كرة اليد رجال، حيث يتواجد فى المرتبة الثانية بالمجموعة خلف الدنمارك المتصدر بفارق الأهداف، برصيد نقطتين لكل منهما، فيما تأتى منتخبات البحرين والبرتغال والسويد فى المراكز من الرابع إلى السادس بدون أية نقاط.
وتدرك مصر جيدا صعوبة مهمتها فى المجموعة الثانية خصوصا أمام الدنمارك بطلة العالم والسويد وصيفتها، وهى التى تطمح إلى المنافسة على أول بطاقتين من البطاقات الأربع المؤهلة إلى ربع النهائى لتضمن مواجهة منافس أقل قوة فى الأدوار الإقصائية فى سعيها للذهاب إلى أبعد دور ممكن وتحقيق أفضل من المركز السادس فى نسختى 1996 و2008، خلافا للاولمبياد الأخير فى ريو دى جانيرو عندما ودعت من الدور الأول.
وستحمل مباراة أبناء المدرب الإسبانى جارسيا باروندو طابعا ثأريا، حيث خسر الفراعنة المنافسة على لقب بطولة العالم الماضية التى أُقيمت فى مصر مطلع العام الجارى أمام أصحاب ذهبية أولمبياد ريو دى جانيرو، برميات الترجيح 3ــ4 بعد تعادلهما (28ــ28 فى الوقت الأصلى و35ــ35 بعد التمديد).
وتأمل مصر على الأقل فى تكرار نتيجتها ضد الدنمارك فى دور المجموعات لنسخة بكين 2008 عندما ارغمتها على التعادل 23ــ23.
وقال يحيى عمر، ثانى أفضل المسجلين فى مرمى البرتغال برصيد 6 أهداف مشاركة مع أحمد الأحمر: «إنها بداية جيدة، وهو ما كنا نأمله. لكن بالنسبة لنا هذه مجرد البداية. هدفنا هو الوصول إلى ربع النهائى والبرتغال كانت منافسة جيدة حقا.. سنلعب أمام الدنمارك، لذا حان وقت العرض مجددا».
ولفت عمر والاحمر الانظار ضد البرتغال إلى جانب أحمد هشام «دودو» أفضل مسجل فى المباراة برصيد سبعة أهداف، ومحمد على صاحب خمسة أهداف.
وتخوض مصر مباراتها الثالثة الأربعاء ضد اليابان، قبل أن تلاقى الجمعة المقبل السويد التى كانت أخرجتها من ربع نهائى أولمبياد سيدنى 2000 عندما تغلبت عليها 27ــ23.