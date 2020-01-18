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نجح لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش محمد ماهر حمزة في تخطي عقبة بطل بريطانيا ماركوس ميبستيد المصنف 11 عالميا والفوز عليه بنتيجة 15-13 في دور ال32 للبطولة.

وانضم محمد ماهر حمزة الي المتأهلين للدور ثمن النهائي بالبطولة بجوار علاء الدين ابو القاسم الذي فاز علي الالماني كيلينبيرينك بنتيجة 15-11 في الدور نفسه.

ومن المتوقع ان يواجه علاء ابو القاسم الروسي ميلينكوف في الدور ثمن النهائي للبطولة الساعة 7:25 صباحا.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة