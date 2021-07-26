محافظ الإسكندرية يطلق فعاليات العيد القومي بموكب بطول الكورنيش

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أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، فاعليات احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ69، وذلك في موكب على طول الكورنيش من المنتزه وحتى رأس التين، ضم جميع الجهات والقيادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وهنأ الشريف مواطني الإسكندرية والمصريين باحتفالات العيد القومي الـ69 للمحافظة، والتي تتوافق مع احتفالات ثورة 23 يوليو.

وأكد المحافظ، أن العيد القومي للمحافظة من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بمدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر عروس البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح، أن المحافظة كانت حريصة على إقامة العديد من الفاعليات لإسعاد مواطنى الإسكندرية وزائريها، مشيرا إلى أن الاحتفالات ستستمر على مدار ثلاث أيام.

وأكد ضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

وقدم الشريف، الشكر لجميع الجهات والأجهزة التي شاركت في تنظيم احتفالات العيد القومي، مشيداً بجهودهم في إخراج الاحتفالات بهذا الشكل المشرف الذي يليق بالإسكندرية.

وأكد أن الفاعليات شملت انطلاق مواكب عربات الزهور على طول الكورنيش، وتقديم عروض عسكرية متنوعة، وعروض ثقافية واستعراضية وفنية، وانطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، والوقوف في عدة محطات لتوزيع الهدايا علي الأطفال.

وتواجد المحافظ وسط المواطنين بعدة محطات على طول الكورنيش شملت شاطيء المندرة المجاني، ومنطقة بئر مسعود ومنطقة لوران، والجندي المجهول بالمنشية.

وهنأ المحافظ المواطنين بعيد الإسكندرية القومي، كما رحب بجميع المصطافين.