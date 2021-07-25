الجيش اليمني يحرر مواقع في مأرب والبيضاء من سيطرة الحوثيين

تمكنت قوات الجيش اليمني بمساعدة قوات تحالف دعم الشرعية من تحرير مواقع من قبضة الحوثيين وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بمحافظتي مأرب والبيضاء.

وقال الجيش، في بيان اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء اليمنية، إنه "تم تحرير مواقع في جبهة رحبة بمحافظة مأرب من سيطرة المليشيا الحوثية، وسقوط عشرات القتلى والجرحى من العناصر الحوثية بنيران الجيش والمقاومة، إضافة إلى تدمير 3 أطقم حوثية ومصرع جميع عناصرها في غارات جوية لطيران التحالف العربي".

وأضاف: "كما تم القضاء على 17 عنصرا حوثيا، وتدمير 3 عربات مدرعة، و6 أطقم تحمل تعزيزات حوثية، ومصرع جميع عناصرها في غارات جوية لطيران التحالف العربي في جبهة المشجح بمأرب"، مشيرا إلى مقتل 12 عنصرا حوثيا وإصابة آخرين منهم في كمين محكم نصبه لهم أبطال الجيش.