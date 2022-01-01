أحمد سامي يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة غزل المحلة

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أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء على ملعب المحلة ضمن الجولة ٢٧ من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة ٢١ لاعباً وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - وليد عبد المنعم - مصعب البطاط - علاء عطا - أحمد محسن

خط الوسط: صالح جمعة - مصطفى ميسي - حسام محمد - عبد الرحمن بودي - وينفول كوبينا - كوامي بونسو - شريف دابو - محمد ابراهيم

خط الهجوم: شادي حسين - حمزة مجدي - باسم مرسي - مروان عثمان

يغيب عن صفوف سيراميكا كليوباترا كلا من محمد حسن ومحمد توني والحارسين محمد كوكو وحمزة معوض للإصابة، بجانب محمود نبيل للإيقاف لتراكم الإنذارات.

يحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع برصيد ٣٢ نقطة بينما يحتل غزل المحلة المركز ١٤ برصيد ٢٦ نقطة.