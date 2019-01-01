حرس الحدود يواجه سيمبا التنزاني وديا

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قرر الجهاز الفني لنادي حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب، خوص مباراة ودية غدا الأربعاء أمام فريق سيبما التنزاني.

وتقام المباراة الودية في الرابعة مساءا على ملعب حرس الحدود، في إطار الاستعدادات لبدء الموسم الجديد.

ويسعي الجهاز الفني لاستغلال هذا اللقاء في تجربة عدد كبير من اللاعبين وإدخالهم في فورمة المباريات والاطمئنان علي حالتهم الفنية والبدنية.

ويؤدي الجهاز الفني والذي يتكون من أحمد أيوب مديرا فنيا ومعه محمد مكي وعلاء حسب الله واحمد عاصم والدكتور صفي ووسام اسماعيل مجهودا كبيرا خلال الفترة الحالية لاكتشاف العناصر المميزة التي تستطيع تحقيق أهداف النادي في الدوري الممتاز الجديد.

وأكد أحمد أيوب انه يسابق الزمن مع أفراد جهازه الفني لمحاولة تجهيز اللاعبين وانتقاء افضل العناصر لتكوين فريق يستطيع الظهور بشكل لائق بالموسم الجديد .