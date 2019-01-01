المصري يسعى لمواصلة صحوته في مواجهة إيسترن كومباني في الدوري

تنطلق اليوم منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاث مباريات قوية، يفتتحها غزل المحلة في السادسة والنصف مساءً، عندما يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد المحلة، وفي التوقيت ذاته يلتقي المصري البورسعيدي مع إيسترن كومباني على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، فيما تختتم مباريات اليوم بمواجهة الاتحاد السكندري أمام إنبي في التاسعة مساءً على ملعب ستاد الإسكندرية.

ويتطلع المصري البورسعيدي لمواصلة صحوته، مع مدربه حسام حسن، بعد الفوز في المباراة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا برباعية، من أجل مواصلة التقدم في جدول الترتيب.

وشدد حسام حسن على لاعبيه في المران الأخير أمس، ضرورة نسيان نتيجة مباراة سيراميكا والتركيز على تحقيق الفوز بنتيجة وأداء مقنعين أمام إيسترن كومباني لخلق روح عالية واستمرارية للفريق في المباريات المتبقية بالدوري.

من جهته يسعى إيسترن كومباني، بقيادة علاء عبد العال، إلى مواصلة النتائج الإيجابية، بعدما تمكن الفريق من تجنب الخسارة في مبارياته الأربع الأخيرة، محققًا انتصارين وتعادلين على التوالي، للحفاظ على آمال الفريق في البقاء بالدوري الممتاز.

ويحتل المصري، قبل مباراة اليوم، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 31 نقطة، فيما يحتل إيسترن كومباني، المركز السابع عشر، قبل الأخير، برصيد 21 نقطة.