 بوتين: روسيا تدعم رغبة الدول الأفريقية في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم - بوابة الشروق
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بوتين: روسيا تدعم رغبة الدول الأفريقية في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم

موسكو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 11:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 11:10 ص

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عزم موسكو على تطوير التعاون مع أفريقيا، والعمل معا لحل مشاكل مثل مكافحة الفقر وضمان الأمن الغذائي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء.

وقال بوتين، في تحيته للمشاركين وضيوف المنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا": "المهم أن تعاوننا مع أفريقيا في السنوات الأخيرة وصل إلى مستوى جديد. ونعتزم زيادة تطويره، وتحفيز التجارة والاستثمار وتعميق التعاون والعمل معا في قضايا ملحة مثل مكافحة الفقر وتدريب الموظفين العصريين وضمان الأمن الغذائي، وتغير المناخ".

وأضاف الرئيس الروسي: "وبالطبع، سنواصل مساعدة شركائنا الأفارقة بكل وسيلة ممكنة في تعزيز السيادة الوطنية والثقافية، وفي مشاركتهم في حل القضايا الإقليمية والعالمية بنشاط أكبر".

وجاء في التحية المنشورة على موقع الكرملين على الإنترنت، أن "روسيا تدعم تطلعات الدول الأفريقية إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم".

وأعرب بوتين عن ثقته في أن "المنتدى سيعطي زخما إضافيا لتعاوننا السياسي والإنساني على المدى الطويل، وسيصبح حدثا مهما في العلاقات الروسية الأفريقية ويمنحها طابعا أكثر شمولا".

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تُعقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا"، يومي 27 و28 من يوليو في سان بطرسبرج.


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