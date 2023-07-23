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دعت قوى الحرية والتغيير السودانية، إلى تشكيل جبهة مدنية موحدة من أجل إيقاف النزاع المستمر في السودان منذ أبريل الماضي.

وأعلنت «الحرية والتغيير»، في بيان لها عبر صفحتها على «فيسبوك»، خلال اجتماع لقياداتها عقد في القاهرة، للرؤية السياسية لإنهاء الحروب، وتأسيس الدولة السودانية الجديدة.

وشددت على ضرورة إطلاق عملية سياسية تؤدي لوقف الحرب فوراً، والاستجابة الفاعلة لحل الكارثة الإنسانية التي نتجت عن الحرب.

وحثت الجيش السوداني على إقناع الدعم السريع بتسليم أسلحتهم الثقيلة، مطالبة بأن تشهد العملية السياسية مشاركة واسعة للقوى المدنية السودانية الداعمة لوقف الحرب والانتقال المدني الديمقراطي بصورة شاملة.

ونبهت قوى الحرية والتغيير، في بيانها، بأنها بحثت قضية وحدة القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب، معتبرة ذلك قضية ذات أولوية.

كما شددت كذلك على أهمية تنسيق الجهود وتوحيدها، والاتفاق على رؤية سياسية، وصيغ عمل وتنسيق مشترك، والتوافق على تصميم العملية السياسية وأطرافها وقضاياها وطرق إدارتها.

ودعت إلى ضرورة تكامل مبادرة الولايات المتحدة والسعودية مع خارطة طريق الاتحاد الإفريقي وإيجاد، ومقررات مؤتمر دول الجوار ومجهودات المجتمع الإقليمي والدولي الرامية لوقف الحرب لتصبح عملية واحدة بتنسيق بين الميسرين والأطراف السودانية.

وحذرت قوى الحرية والتغيير، من أن استمرار الحرب يهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي وانهيار الاقتصاد، حاثةً على الاستعداد لما بعد الحرب ببرنامج إسعافي يستعيد المؤسسات المالية والاقتصادية ويعيد الإعمار ويستعيد عافية الاقتصاد.

وأعلنت قيادة قوى الحرية والتغيير السودانية، عقد اجتماع موسع يومي 24 و25 يوليو الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت مصر قد استضافت قمة دول جوار السودان، والتي تضمن البيان الختامي لها 8 بنود أبرزها التأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار، وفقا لوكالة الأنباء السودانية «سونا».