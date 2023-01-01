رئيسة لجنة الشكاوى الأوروبية تفتح تحقيقا بشأن غرق قارب أسفر عن مقتل 500 شخص

فتحت رئيسة لجنة تلقي الشكاوي الأوروبية إميلي أورايلي، تحقيقا بشأن دور الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، عندما غرق قارب، يحمل مئات المهاجرين قبالة الساحل اليوناني في يونيو الماضي.

و"فرونتكس" هي وكالة إدارة الحدود، تابعة للاتحاد الأوروبي ومسئولة عن دعم حرس الحدود والسواحل الوطنية.

وذكرت أورايلي في بيان صحفي: "بينما يتم التحقيق في دور السلطات اليونانية، على المستوى الوطني فإن دور فرونتكس، في عملية البحث والإنقاذ، يحتاج أيضا إلى إيضاح".

وفي أعقاب تحطم القارب، الذي أسفر عن مقتل 500 شخص على الأقل، وفقا لرئيسة لجنة تلقي الشكاوي، ظهرت روايات متضاربة من قبل الناجين وخفر السواحل اليوناني، حول كيفية وقوع الحادث، وما إذا كان من الممكن تجنب حدوث وفيات.

وأضافت أن فرونتكس قدمت مساعدات، لكن لم يتضح ما الذي كان من الممكن أو كان يتعين القيام به.

وكانت منظمات إغاثة، قد اتهمت مرارا فرونتكس بانتهاك حقوق المهاجرين.