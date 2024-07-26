سفينة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 5340 طنا تصل ميناء العريش البحري لدعم أهالي غزة

وصلت سفينة مساعدات إماراتية إلي ميناء العريش البحري (شمال شرق مصر) مساء اليوم الجمعة بحضور مسؤولين من الجانبين المصري والإماراتي. وأكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور علي قيام المحافظة باستقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية الخاصة بقطاع غزة عبر 3 محاور وهي البري والجوي والبحري، إذ استقبلت مئات الآلاف من أطنان المساعدات خلال الفترة الماضية، وفق بيان صحفي اليوم نشرته محافظة شمال سيناء في صفحتها على موقع "الفيسبوك".

وثمن المحافظ "الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الإغاثية المتنوعة وتطبيب جراح الفلسطينيين من خلال المستشفي الميداني في قطاع غزة والمستشفي العائم في ميناء العريش البحري".

وقال راشد المنصوري الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن السفينة الإماراتية أبحرت من ميناء الفجيرة قبل أسبوعين وهي تعد الرابعة التي تصل ميناء العريش البحري ، وتحمل على متنها 5340 طنا من المواد الإنسانية، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع.

أضاف المنصوري ان السفينة تحمل على متنها 4750 طنا من المواد الغذائية، و590 طنا من المواد الإيوائية، حيث ساهم في تأمين حمولة السفينة كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وتم ذلك بواسطة 313 شاحنة أفرغت حمولاتها على السفينة، وفق البيان.

من جانبه قال سلطان الكعبي المتحدث الرسمي للشؤون الإغاثية في عملية "الفارس الشهم 3»، إن "السفينة تأتي ضمن العملية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف الكعبي، أن الإمارات "قامت في إطار العملية بالعديد من المبادرات تضمنت إنشاء مستشفيين ميدانيين الأول داخل قطاع غزة والثاني مستشفى عائم بمدينة العريش إضافة إلى إقامة 5 مخابز أوتوماتيكية، كما تم توفير الطحين لعدد 8 مخابز قائمة في غزة إضافة إلى إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوناً و200 ألف جالون يوميا يجري ضخها إلى قطاع غزة،ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة، حسب البيان.

أشار الكعبي إلي قيام قيادة العمليات المشتركة مؤخراً بإطلاق عملية "طيور الخير" وذلك لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة والتي لا تصل إليها المساعدات في شمال القطاع حيث بلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها نحو 3800 طناً من المساعدات الإغاثية والإنسانية.

من جانبه أكد محمد شريف مدير ميناء العريش البحري،علي ان الميناء استقبل منذ بداية الأحداث في غزة، 20 سفينة مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية حملت على متنها نحو 34 ألف و505 أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية.

زار محافظ شمال سيناء ومرافقوه الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش البحري، وعددهم 42 شخصا يرافقهم 60 شخصا من ذويهم. وقال أحمد مبارك المدير الطبي للمستشفى، إن المستشفي العائم قدم 2800 خدمة طبية للفلسطينيين، بجانب إجراء ألف عملية جراحية وتركيب طرفين صناعيين ،من خلال 65 شخصاً من الأطقم الطبية المختلفة، وفق البيان.