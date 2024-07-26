تفاصيل انطلاق مؤتمر طريق الحرير الروحي في روسيا بمشاركة الأزهر

أكد المركز الثقافي الروسي بالقاهرة في بيان له انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الديني الخامس "طريق الحرير الروحي: أهمية القيم الدينية في منطقة أوراسيا الكبرى"، صباح يوم الخميس في مدينة كازان في روسيا.

انطلق المؤتمر بمشاركة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في أول زيارة خارجية له منذ توليه الوزارة.

افتتحت الجلسة العامة بقراءة آيات من القرآن الكريم، وترأسها الدكتور روشان عباسوف النائب الأول لرئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر. ثم تحدث المفتي الشيخ راوي عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا ومجلس شورى المفتين وعضو مجلس الأديان التابع لروسيا الاتحادية.

وألقى كلمة ترحيب نيابة عن رئيس تتارستان رستم مينيخانوف الذي يرأس حالياً مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا-العالم الإسلامي".

وفي إطار فعاليات افتتاح المؤتمر، شارك الدكتور أسامة الأزهري بكلمة أشار فيها إلى أهمية مد جسور التواصل والتعاون بين دول العالم الإسلامي. كما شارك في حفل الافتتاح إيفجيني إرمين رئيس مكتب التعاون مع المنظمات الدينية في إدارة السياسة الداخلية لرئيس روسيا الاتحادية ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الثقافة والعلوم والتربية الإسلامية، وكذلك الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وآية الله علي رضا أعرافي مدير الحوزات العلمية في جمهورية إيران الإسلامية، والشيخ يانغ فامينغ رئيس الجمعية الإسلامية الصينية، وفريت موخاميتشين نائب رئيس لجنة الشئون الدولية لمجلس الاتحاد ونائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي، والمفتي كامل سميعولين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي تتارستان، والمطران كيريل مطران كازان وتتارستان، والدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين، وأوليم ساليف نائب مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للشئون الدينية والعلاقات بين القوميات، والدكتور خليفة بن جاسم الكواري مستشار وزير الأوقاف والشئون الإسلامية لدولة قطر، والدكتور حجي إبراهيم تحفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية إثيوبيا.

وبعد استراحة للصلاة، بدأت فعاليات الجلسة الثانية التي ستمتد إلى مساء اليوم بعنوان "الإسلام في المجتمع المتعدد الطوائف والأديان"، ويشارك فيها الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات العربية المتحدة، والمفتي عبد العزيز زكيروف مفتي جمهورية قيرغيزيا، وسليمان دافلاتزودا رئيس لجنة الشئون الدينية بجمهورية طاجيكستان.

وتستمر فعاليات المؤتمر حتى 27 من يوليو الجاري.