أكد اللواء ابراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، تعليق العمل بالتعريفة الجديدة للركوب في جميع المواقف، سواء للخطوط الإقليمية أو هيئة النقل العام، وذلك لمنع حدوث أي تجاوزات.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الخميس، إن نسبة الزيادة في التعريفة الجديدة تتراوح بين 10% و 15% كحد أقصى، وفقًا لمسافة كل خط.

ونوه إلى أن الزيادة تتراوح بين 50 قرشًا إلى جنيهًا في جميع المواقف، ما عدا أربعة خطوط، هي خطوط أحمد حلمي و الشروق والعاشر التي زادت التعريفة فيها بين 1.5 و 1.75 جنيه.

وأضاف أن مباحث المرور تجري حملات متابعة في جميع المواقف؛ للتأكد من التزام السائقين والعاملين على جميع الخطوط بالأسعار المقررة.

وتقرر الخميس، زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار كالتالي:

بنزين 95.. 15 جنيها للتر

بنزين 92 .. 13.75 جنيها للتر

بنزين 80 .. 12.25 جنيها للتر

السولار .. 11.50 جنيها للتر

الكيروسين .. 11.50 جنيها لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن