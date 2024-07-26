هيئة الطيران الأمريكية: صواريخ فالكون 9 جاهزة للإقلاع مجددا

أعلنت هيئة تنظيم الطيران الأمريكية أن صواريخ فالكون 9 التابعة لشركة "سبيس إكس" والتي سُحبت من الخدمة مؤقتا، يمكنها استئناف رحلاتها.

وكان صاروخ من طراز فالكون 9 قد انطلق من ولاية كاليفورنيا الأمريكية في 11 يوليو الجاري لوضع 20 من أقمار "ستارلينك" الاصطناعية التابعة للمجموعة في المدار، والتي كان من المقرر أن تنضم إلى كوكبتها التي توفر الإنترنت من الفضاء.

وفي سياق متصل، أوضحت شركة سبيس إكس في بيان أنه "أثناء الاحتراق الأول لمحرك المرحلة الثانية لفالكون 9، تسرب الأكسجين السائل داخل المادة العازلة المحيطة بمحرك المرحلة العليا"، مضيفة أنه "تم تحديد سبب التسرب على أنه صدع في جهاز استشعار للضغط متصل بنظام الأكسجين في المركبة".

وأكد البيان أنه بعد التحقيق الذي أجري في الحادث، "لا توجد مشكلات سلامة عامة مرتبطة بهذا الخلل" وأن مركبة فالكون 9 يمكن أن تعود إلى الخدمة فيما يتواصل التحقيق".

ويُستخدم صاروخ فالكون 9 في مهمات إعادة الإمداد إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة ناسا، كما ينقل رواد الفضاء بانتظام فيما من المقرر إرسال مهمة إعادة الإمداد التالية مطلع أغسطس المقبل.

وكان صاروخ "فالكون 9" انفجر على منصة إطلاقه في العام 2016، أثناء ملء الخزانات لإجراء اختبار أرضي ولم يتسبب الانفجار الضخم في وقوع إصابات لكنه دمّر منصة الإطلاق.

ووقع هذا الحادث بعد خمسة عشر شهراً من الانفجار الأول لصاروخ "فالكون 9" بعد وقت قصير من إقلاعه من فلوريدا، أثناء إطلاق كبسولة دراغون إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة إعادة إمداد.