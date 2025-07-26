وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان انطلاق شعلة اليوم الرياضي العربي الأول

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، واللواء أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، انطلاق فعاليات احتفالية اليوم الرياضي العربي الأول، التي أُقيمت على استاد الإسكندرية، بمشاركة عربية واسعة، وحضور عدد من الشخصيات الرسمية والرياضية.

وجاء تنظيم الفعالية بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وجامعة الدول العربية (إدارة الشباب والرياضة)، والاتحاد العربي للثقافة الرياضية، تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب باعتبار شهر يوليو من كل عام مناسبة سنوية للاحتفاء بالرياضة العربية وتعزيز دورها في توحيد الصف العربي.

انطلقت الفعاليات من استاد الإسكندرية، حيث قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية بإطلاق شعلة اليوم الرياضي العربي، ورفع العلم العربي الموحد، إيذانًا ببدء الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة، أعقبه ندوة ثقافية موسعة بمكتبة الإسكندرية تناولت أهمية هذا الحدث في تعزيز الهوية الرياضية والثقافية العربية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الاحتفال باليوم الرياضي العربي يُجسد وحدة الشعوب العربية من خلال الرياضة، مشيدًا باستضافة الإسكندرية ومكتبتها لهذا الحدث، وموجهًا الشكر لكافة الجهات الداعمة، وعلى رأسهم الإعلامي أشرف محمود والجامعة العربية. وأوضح الوزير أن دعم القيادة السياسية لقطاع الشباب والرياضة أسهم في تعزيز مكانة مصر، التي استضافت أكثر من 430 بطولة دولية وقارية في السنوات الأخيرة، بما يعكس ثقة المؤسسات الرياضية العالمية، مؤكدًا أهمية هذه الفعاليات في تمكين الشباب العربي وتعزيز التعاون في مجالات الشباب والرياضة والثقافة.

من جانبه، أعرب اللواء أحمد خالد عن فخره باستضافة أول احتفال عربي باليوم الرياضي، مشيدًا بجهود وزارة الشباب والرياضة في تطوير منظومة العمل الشبابي والرياضي، ومؤكدًا أن الإسكندرية ستظل منارة للثقافة والتلاقي العربي، وداعمة لكل ما يعزز من بناء جيل شاب واعٍ ومبدع.

وألقى الوزير المفوض فيصل غسّال، مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية، كلمة نيابة عن الأمانة العامة، أكد فيها أن اعتماد هذا اليوم يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الهوية الرياضية العربية، ودعوة صريحة لتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء.

واختُتمت الفعالية بتكريم محافظ الإسكندرية، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومدير مكتبة الإسكندرية، إلى جانب نخبة من رموز الرياضة من أبناء الإسكندرية، ممن أسهموا في إثراء الحركة الرياضية والثقافية المصرية والعربية، من بينهم الكابتن نبيل الشاذلي، والبطل البارالمبي محمد الحناوي.