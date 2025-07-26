 بعثة الأهلي تتوجه إلى تونس العاصمة - بوابة الشروق
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بعثة الأهلي تتوجه إلى تونس العاصمة

محمد ثابت
نشر في: السبت 26 يوليه 2025 - 4:58 م | آخر تحديث: السبت 26 يوليه 2025 - 4:58 م

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة بمدينة طبرقة التونسية منذ قليل في طريقها إلى تونس العاصمة، مع قرب ختام معسكر الإعداد الخارجي استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تغادر البعثة ظهر غدٍ الأحد من مطار قرطاج الدولي إلى القاهرة، عقب ختام المعسكر الذي نفذ خلاله اللاعبون برنامجا بدنيا وخططيا متكاملا، بالإضافة إلى خوض مباراتين وديتين مع فريقي الملعب التونسي والبنزرتي.

وفاز الفريق على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما تغلب على فريق البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل.


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