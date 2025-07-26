يتحرك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ،لحسم صفقة التعاقد مع حارس نادي ليل لوكاس شوفالييه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن النادي الباريسي دخل في مرحلة حاسمة من المفاوضات بشأن ضم لوكاس شوفالييه حارس ليل، وذلك ردًا على مماطلة الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس الفريق، بشأن تجديد تعاقده الذي سينتهي في شهر يونيو من العام القادم 2026.

وأكدت أن النادي الباريسي لم يكتفي هذه المرة بإبداء رغبة في ضم شوفالييه، بل اتخذ خطوات ملموسة لضم الحارس الفرنسي الذي سينتهي تعاقده مع ليل في عام 2027.

ونوهت أن سان جيرمان بدأ منذ أيام، التفاوض على تعاقد لمدة 5 مواسم مع شوفالييه، وتوصل لاتفاق على كافة التفاصيل مع الحارس الشاب، ويتبقى فقط الاتفاق بين الناديين.

وأشارت إلى أن الإدارة الباريسية لا تجد مشكلة كبيرة في تلبية مطالب ليل، بدفع 40 مليون يورو لضم شوفالييه.

ولفتت إلى أن دوناروما أبلغ المقربين بالفعل، برغبته في الرحيل، وهو ما يتضارب مع تصريحاته العلنية برغبته في الاستمرار مع النادي الفرنسي.

وأتمت بأن مانشستر سيتي واليونايتد أبديا رغبة قوية في ضم دوناروما، ولكن النادي الباريسي يريد أولا حسم صفقة حارس ليل، قبل السماح لنجمه الإيطالي بالرحيل.