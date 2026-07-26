تاس: الدول الأوروبية لعبت دورا رئيسيا في عزل المدعي كريم خان

أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "تاس" الروسية بأن الدول الأوروبية وأكبر الدول المانحة لعبت الدور الرئيسي في عزل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان.



وأشار المصدر إلى أن الدورة الخاصة لجمعية المحكمة الجنائية الدولية جرت "في أجواء متوترة"، وأن دعم الدول الأوروبية وبعض الدول الكبرى الأخرى أتاح العدد الضروري من الأصوات لصالح القرار.

وأضاف أن قرار عزل كريم خان لم يكن مرتبطا بالاتهامات الموجهة إليه فحسب، بل و"فقدانه للثقة" في المحكمة.

يذكر أن جمعية المحكمة الجنائية الدولية قررت يوم 24 يوليو عزل المدعي العام للمحكمة كريم خان على خلفية اتهامات التحرش الجنسي الموجهة إليه.

وأيدت 82 دولة من أصل الـ 125 في المحكمة قرار إقصاء خان.