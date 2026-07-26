غلق وتشميع أنشطة تجارية بدون ترخيص في حي السلام بالقاهرة

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قاد اللواء أحمد جودة عبدالسميع، رئيس حي السلام أول، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع 27، وذلك في إطار توجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع الحي وتحقيق الانضباط.

واستهدفت الحملة إزالة جميع الإشغالات التي تعوق حركة السير والمرور والمارة، بما يسهم في إعادة الانضباط إلى الشارع وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وخلال الحملة، تم التعامل الفوري مع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس الحي، استمرار تنفيذ الحملات اليومية بجميع مناطق وشوارع الحي، لتحقيق الانضباط ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستجابةً لشكاوى المواطنين، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتطبيق القانون وفرض الانضباط، شن رئيس الحي أيضًا حملة ميدانية مكبرة استهدفت مواجهة الأنشطة المخالفة وغير المرخصة بنطاق الحي.

وأسفرت الحملة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم غلق وتشميع الأنشطة التجارية المُدارة دون ترخيص بشارع 27، وقطع المرافق عنها، وذلك لمخالفتها الاشتراطات القانونية والتنظيمية.

وأكد رئيس الحي، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على أنه لن يتم السماح بأي نشاط مخالف أو غير مرخص؛ حفاظًا على سلامة المواطنين، وتحقيقًا لهيبة الدولة وسيادة القانون.

وشدد على استمرار الحملات اليومية بجميع أنحاء الحي لرصد أي مخالفات والتعامل معها بكل حسم، بما يحقق الانضباط ويحافظ على المصلحة العامة.