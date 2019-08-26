حفيد مؤسس جماعة الإخوان يواجه تهمة اغتصاب جديدة فى فرنسا

يواجه طارق سعيد رمضان حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، اتهاما جديدا بعد أن أقامت سيدة خمسينية دعوى قضائية ضده تتهمه فيها بالتورط فى عملية اغتصاب جماعى تعرضت لها.

وذكرت صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، أمس ، أن سيدة خمسينية أقامت دعوى قضائية بحق طارق رمضان اتهمته فيها بالاغتصاب الجماعى.

من جانبه، ذكر مصدر مقرب من الملف أن وقائع الاعتداء تعود إلى عام 2014، حين كانت المدعية تعمل صحفية فى إحدى الإذاعات، خلال مقابلة صحفية مع رمضان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد سبق أن تقدمت ثلاث نساء فى فرنسا بشكاوى ضد طارق رمضان تتضمن اتهامات له بالاغتصاب، إضافة إلى تهمة أخرى فى سويسرا.

وفى القضية الجديدة، تتهم هذه المرأة رمضان بالاغتصاب الجماعى، مع أحد مساعديه، خلال لقاء لإجراء مقابلة معه فى 23 مايو 2014 فى غرفة رمضان بأحد فنادق مدينة ليون جنوب شرق فرنسا.

وقالت المرأة فى شكواها إن رمضان اتصل بها عبر تطبيق «ماسنجر» التابع لموقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» فى 28 يناير الماضى، ليقدم لها «عرضا مهنيا»، لكنها لم ترد أبدا.

وأشارت «جورنال دو ديمانش» إلى أن النيابة العامة فى باريس وجهت بيانا اتهاميا تكميليا فى نهاية يوليو، يشمل الاغتصاب الجماعى والتهديد والترهيب.

وفى منتصف نوفمبر الماضى، أطلق سراح رمضان لكنه وضع تحت الرقابة القضائية، بعد تسعة أشهر من التوقيف رهن التحقيق. ويرجع حاليا إلى قضاة التحقيق المكلفين البت فى توجيه اتهام من عدمه. ولم يصدر أى تعليق عن محامى رمضان.