ميركل تدعو ترامب إلى بدء التفاوض حول اتفاق جمركي

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بدء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول إلغاء الجمارك على البضائع الصناعية.

وقالت ميركل اليوم الاثنين عقب محادثات مع ترامب على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى في مدينة بياريتز الفرنسية إنه يتعين بدء هذه المفاوضات حتى لو كان هناك من يرى أنه يتعين طرح موضوعات أخرى على الأجندة، وأضافت: "آمل إمكانية حدوث ذلك أيضا".

وتعرقل الولايات المتحدة حتى الآن بدء المفاوضات، لأنها تريد التفاوض أيضا حول التبادل التجاري للمنتجات الزراعية. ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذا أمر مستبعد حاليا، حيث تخشى فرنسا على وجه الخصوص من أن يتكبد مزارعوها خسائر كبيرة حال تم إلغاء جميع قيود التصدير.

ومن المفترض أن تساهم الاتفاقية المنتظرة بشأن إلغاء الجمارك على البضائع الصناعية في الحيلولة دون فرض قيود جمركية على السيارات الأوروبية.

وكان ترامب هدد بفرض هذه القيود، التي ستضر على وجه الخصوص بقطاع السيارات الألماني، حال عرقل الاتحاد الأوروبي وضع قواعد جديدة للتبادل التجاري.

وفي المقابل، أكد الاتحاد الأوروبي أنه لم يتم الاتفاق على إجراء مفاوضات حول الجمارك على المنتجات الزراعية في الاتفاق المبدئي لتخفيف النزاع التجاري الذي تم إبرامه بين ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر عام 2018.

ومن جانبها، أشارت ميركل اليوم إلى أن الصادرات الأمريكية من الصويا إلى الاتحاد الأوروبي زادت لأكثر من الضعف مؤخرا، وقالت: "لدينا بالطبع تغيرات في البنية التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية".