نيبال تحتفل بـ«ليلة القبض على نمر آكل للبشر»

نجحت سلطات حماية الحياة البرية في نيبال في السيطرة على نمر ببر آكل للبشر يعتقد أنه قتل رجلا عمره 71 عاما خارج منطقة محمية في جنوب غرب نيبال.

وقال أشوك بهانداري، مدير متنزه بارديا الوطني، اليوم الاثنين، إنه تم نشر فريق مكون من 30 شخصا منهم حراس غابات وقوات أمن في المتنزه، مع استخدام أربعة أفيال لتعقب النمر المتهم.

وقال أشوك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد أصبنا النمر بطلقة مخدرة، ونقلناه إلى مركز الإنقاذ الخاص بنا".

وكان الحيوان البري، الذي يُعتقد أنه أنثى عمرها 15 عاما، قد انقض على الرجل المسن أمس الأحد، عندما كان يطعم الخنازير خارج منزله بالقرب من المتنزه، وبدأ البحث بعد ذلك مباشرة.

وذكر بهانداري إنه من غير المرجح إلى حد كبير إعادة أنثى الببر إلى البرية، وقال: "الببر في حالة سيئة للغاية".

وأضاف أن هذا الحيوان النادر ربما اضطر إلى الهجرة من موطنه بعد أن خسر معركة على الأرض مع نمر أصغر سنتا وأكثر قوة.

وسيتم الحفاظ عليه داخل حظيرة لمدة شهر، ثم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم إطلاقه أو على الأرجح، منحه لحديقة حيوان.

يوجد في نيبال 235 حيوانا من نمور الببر البرية المهددة بالانقراض التي تعيش في المناطق المحمية في السهول الجنوبية على طول الحدود مع الهند.