وزارة الكهرباء: تلقينا 570 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة للعداد الكودي

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن نظام الممارسة يطبق على المواطنين الحاصلين على كهرباء بطريقة مخالفة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المُذاع عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تلقت حتى الآن ما يعادل 570 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى العداد الكودي، موضحًا أن الطلب الواحد قد يشمل أكثر من وحدة سكنية.

وتابع أن الوزارة قررت مد فترة التقدم بالطلبات من 15 أغسطس حتى 30 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن عدد الزائرين للمنصة الإلكترونية يتجاوز 60 ألف زائر يوميًا.

وأوضح أنه يتم تحرير محاضر ضد المواطنين المخالفين، ويتم تطبيق عقوبة الحبس أو الغرامة، ثم يتم عمل مصالحة والتي يطلق عليها ممارسة، قائلا: «هذا حق دولة يجب أن يرد».

وتابع أن المواطن يستمر في استهلاك كهرباء بطريقة غير قانونية حتى ينتهي من تركيب العداد الكودي، لذلك وجب عليه الاستمرار في دفع الممارسة، مضيفًا أن التحول للعداد الكودي سيساعد على حساب الاستهلاك بطريقة دقيقة.

وذكر أن العداد الكودي لا يسجل باسم الشخص لحين الانتهاء من تقنين الوحدة السكنية، مشيرًا إلى أن وجوده لا يمنع من إزالة العقار.