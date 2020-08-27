مقاطع فيديو انتشرت على مدى واسع بوسائل التواصل الاجتماعي، زُعم أنها تعود لجدة تبلغ من العمر 73 عاما وترقص البالية باحتراف مع حفيدها رغم كبر سنها، ليكونا شريكان متميزان في عرض، أقيم أمس الثلاثاء، على خشبة المسرح في الهند.

وانتشرت الفيديوهات للرجل والمرأة على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر مرفقة بتعليق يقول: "هذا الفيديو لا يحتاج إلى كلمات..سوى بضعة بسيطة لإعلامك بأن هذه جدة تبلغ من العمر 73 عامًا ترقص مع حفيدها".

This needs no words except to let you know that this is a 73yr old grandmother dancing with her grandson.

Anything is possible!!

Enjoy pic.twitter.com/ieI30u9yPY — Patti Boulaye OBE (@PattiBoulaye) August 21, 2019

ولكن بالتحرى عن دقة المعلومات والبحث عن مقاطع الفيديو المتداولة، وجد موقع "ذا لوجيكال إنديان" المتخصص في تقصي الحقائق، إذ أدى البحث عن الكلمات الرئيسية على يوتيوب إلى مقطع أطول من نفس الفيديو، تم تحميله في 26 مايو 2019 بواسطة قناة "جوت تالنت جلوبال".

وأدى البحث بالكلمات المفتاحية بناءً على عنوان الفيديو بقناة اليوتيوب إلى تقارير تشير إلى أن الرجل والمرأة يرقصان في الفيديو هما زوجان، وفقًا لتقرير نُشر في عام 2019، في موقع "إنسباير مور".

وبحسب الموقع فإن الزوج البالغ من العمر 49 والزوجة البالغة 39 عاما، مواطنان صينيان ومتخصصان في الباليه التقليدي، أقاما عرض البالية، الذي هو عبارة عن عرض واقعي بريطاني في أكثر من 69 دولة، وسبق وأن شارك الزوجان في العرض الصيني لبرنامج "ورلدز جوت تالنت"، إذا أدا خلاله عرضا استثنائيًا.