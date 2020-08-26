السعودية: أولى الرحلات البحرية لـ«كروز» السياحية تنطلق غدا الخميس

تنطلق غدا الخميس من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (غرب السعودية) على ساحل البحر الأحمر رحلات السفن البحرية "كروز" السياحية، التي تحتوي على كل الخدمات الترفيهية، بالإضافة إلى 8 أجنحة فاخرة و8 مطاعم متنوعة وناد رياضي ومنتجع صحي وتعد واحدة من أرقى السفن السياحية في العالم.



وقالت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في بيان لها اليوم الأربعاء إن "رحلات السفن البحرية (كروز) تنطلق من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر مسارين: الأول، يستغرق ثلاث ليال عبر البحر الأحمر مرورا بينبع، يتبعها يوم في البحر ثم العودة إلى ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية، أما المسار الثاني: (رحلة نيوم) فتستغرق أربع ليال تبدأ من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مرورا بينبع ثم العودة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية".



واستقبل ميناء ضباء، شمال غرب المملكة، الأحد الماضي، أولى سفن "كروز" السياحية القادمة إلى موانئ المملكة، لغرض التزود بالوقود واستكمال إجراءات دخولها للمشاركة في البرنامج السياحي الخاص بالرحلات المحلية للسفن السياحية "أبحر في الصيف"، ضمن فعاليات موسم صيف السعودية "تنفس" هذا العام.



وتبلغ قيمة سوق السفن السياحية "الكروز" أكثر من 562 مليار ريال (150 مليار دولار تقريا) في 2019، وسجلت تراجعاً في الآونة الأخيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي سبب في إلغاء أغلب الرحلات منعاً لتفشي المرض.