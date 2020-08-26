 الأمم المتحدة: لن نتخذ أي إجراء بشأن المسعى الأمريكي لفرض عقوبات على إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة: لن نتخذ أي إجراء بشأن المسعى الأمريكي لفرض عقوبات على إيران

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 4:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 4:53 ص

قال رئيس مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، إنه لن يتخذ أي إجراءات أخرى بشأن مسعى الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وصرح سفير إندونيسيا لدى الأمم المتحدة ديان تريانسياه دجاني، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر :"لا يوجد إجماع في المجلس، وبالتالي الرئيس ليس في وضع يسمح له باتخاذ مزيد من الإجراءات".

وعلى الفور أصدرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت بيانا تندد فيه بموقف مجلس الأمن.

وقالت كرافت في بيانها: "لأشهر وأشهر، أخبرنا المجلس أن الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب لن يسمح أبدا لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم (في إشارة إلى إيران) بشراء وبيع الطائرات والدبابات والصواريخ وأنواع أخرى من الأسلحة التقليدية بحرية".

وأضافت :"ذكرنا الأعضاء بحقنا بموجب القرار 2231 في تفعيل آلية /سناباك/، وعزمنا الراسخ على القيام بذلك في غياب الشجاعة والوضوح الأخلاقي من قبل المجلس".

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