‏وسائل إعلام ليبية: إصابات برصاص المليشيات في صفوف المتظاهرين بميدان الشهداء

أفادت فضائية «سكاي نيوز» نقلًا عن وسائل إعلام ليبية، مساء الأربعاء، بوقوع إصابات في صفوف المتظاهرين بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس برصاص المليشيات.

‏وتجددت التظاهرات ضد حكومة الوفاق في «ميدان الشهداء» بالعاصمة الليبية طرابلس رغم فرض حظر التجول.

وقررت ‏حكومة الوفاق الليبية فرض حظر للتجول بطرابلس، ردا على موجة التظاهرات الشعبية التي تشهدها العاصمة الليبية منذ يوم الأحد الماضى.

وقالت حكومة الوفاق، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، مساء اليوم الأربعاء، إن حظر التجول في طرابلس سيستمر لأربعة أيام وقد يتم تمديده إلى عشرة أيام.

وتشهد طرابلس وعدد من المدن الليبية موجة من التظاهرات منذ يوم الأحد الماضي، احتجاجًا على الأوضاع، ووجود المرتزقة، والتدخل الأجنبي في البلاد.