البنتاجون: مقتل 12 جنديا من الجيش الأمريكي وإصابة 15 آخرين في هجوم مطار كابول

قال الجنرال كينيث فرانك ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن ما لا يقل عن 12 من أفراد الجيش الأمريكي قُتلوا، وأُصيب 15 آخرون على الأقل في الهجوم على مطار كابول، اليوم الخميس، وذلك وفقًا لما نشره موقع فضائية «CNN عربية».

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الخميس، أن انفجارين وقعا خارج مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، حيث يعمل الجيش الأمريكي على إجلاء عشرات المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من البلاد قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس جو بايدن في 31 أغسطس لإكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، إن الانفجار الواقع عند بوابة آبي بمطار كابول وقع نتيجة هجوم معقد، منوهًا إلى أنه أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأمريكيين والمدنيين.

وأشار في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إلى التأكيد على وقوع انفجار واحد آخر على الأقل في فندق البارون «Baron Hotel» أو بالقرب منه، موضحًا أن الفندق يقع على مسافة قصيرة من بوابة آبي.