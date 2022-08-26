الكهرباء تعود إلى محطة زابوريجيا النووية

وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا على إعادة المحطة إلى السيطرة الأوكرانية.

وتسود مخاوف خشية حدوث كارثة نووية في الموقع، وتتبادل روسيا وأوكرانيا اتهامات بشأن قصف قريب من المحطة.

"أول مرة"

وكانت قالت شركة الطاقة الحكومية في أوكرانيا قالت عبر موقع تليغرام: "تسببت تصرفات الغزاة في فصل كامل لمحطة الطاقة النووية زابوريجيا عن شبكة الطاقة - وهذا هو الحدث الأول في تاريخ المحطة".

لكن إدارة المحطة المحلية الموالية لروسيا تقول إن انقطاع التيار الكهربائي نتج عن حرائق نشبت بسبب قصف أوكراني.

وقال مسؤولون في الإدارة المدعومة من روسيا في المنطقة الأوكرانية، إن أنظمة الأمن في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا فعّلت بعد انقطاع التيار الكهربائي، مما أدى مؤقتا إلى انقطاع الكهرباء عن المنشأة.

وأعيد ربط المحطة، بحسب المسؤولين، بمصدر بديل للطاقة.

وقالت المصادر الروسية إن انقطاع التيار الكهربائي نتج عن حرائق الغابات الهائلة في المنطقة، التي بدأت بسبب القصف الأوكراني.

ومازالت القوات الروسية تحتل المحطة - وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا - منذ الأسابيع الأولى من الحرب.