 سامسونوفا تتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كليفلاند للتنس - بوابة الشروق
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سامسونوفا تتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كليفلاند للتنس

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 11:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 11:43 ص

صعدت الروسية لودميلا سامسونوفا إلى الدور قبل النهائي ببطولة كليفلاند للتنس بعدما تغلبت على البولندية ماجدا لينيتي 6 / 4 و6 / 3 صباح الجمعة ضمن منافسات دور الثمانية.

ولم تخسر سامسونوفا أي مجموعة في البطولة حتى الآن، لكنها ستواجه الاختبار الأكثر صعوبة لها في البطولة عندما تلتقي الأمريكية بيرناردا بيرا في المربع الذهبي.

وتأهلت بيرا على حساب مواطنتها صوفيا كينن، حيث تغلبت عليها 6 / 2 و5 / 7 و6 / 3 .

كذلك واصلت الفرنسية أليز كورنيه انطلاقتها القوية في البطولة وتغلبت على الصينية شواي تشانج 6 / 4 و6 / 2، لتحافظ كورنيه على سجلها في البطولة خاليا من الهزيمة في أي مجموعة حتى الآن.

وتلتقي كورنيه في الدور قبل النهائي، البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش التي تغلبت على الأمريكية ماديسون برينجل 6 / 4 و6 / 1 .


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