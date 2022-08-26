هونج كونج تجدد القيود الاجتماعية جراء ارتفاع إصابات كورونا

تعتزم هونج كونج أن تجدد بعض قيود فيروس كورونا، حيث إن ارتفاع الإصابات بالفيروس المسبب لكوفيد-19 يسبب ضغطا على نظام الرعاية الصحية في المدينة ويجبر الحكومة على التحرك، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الصحة لو تشونج-ماو في موجز الفيروس اليومي، إن الأشخاص الذين تأتي نتائج اختباراتهم الخاصة بكورونا إيجابية سيتم وضعهم في منشآت عزل مع أسرهم إذا ما كان أي منهم معرض لخطر كبير ولا تسمح ظروف معيشتهم لهم بالانفصال عن بعضهم البعض.

وأضاف أنه سوف يتم إرسال المرضى الذين يبلغون 70 عاما فأكثر وليسوا ملقحين إلى منشآت متخصصة تلبي احتياجاتهم.

وقال تشونج-ماو إن الحكومة سوف تزيد معدلات الاختبارات، بما في ذلك الاختبارات الجماعية الإلزامية واختبارات المستضد السريعة المنزلي، اعتبارا من يوم الأحد.

وسيتم توسيع نطاق النتائج السلبية في الاختبارات السريعة، المطلوبة حاليا لدخول الحانات، لتشمل مواقع أخرى من بينها المطاعم.

وقال الوزير إن معدلات العدوى زادت في الأيام الأخيرة، وبالتالي قد ترتفع أعداد الإصابات الضعف كل أسبوعين.

وسجل المركز المالي 7835 إصابة جديدة بكوفيد اليوم الجمعة، ليرتفع من أقل من 5 آلاف قبل شهر.