مدير وكالة الطاقة الذرية: مستعد لقيادة بعثة لزيارة محطة زابوريجيا في أقرب وقت

صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، بأنه يجب أن يسافر خبراء الوكالة إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية بشكل عاجل في أعقاب التقرير الذي يفيد بأن المنشأة اليوم فقدت الاتصال مؤقتًا بآخر خط طاقة خارجي تشغيلي متبقٍ بقدرة 750 كيلو فولت.

وقال جروسي -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "تقريبًا كل يوم هناك حادثة جديدة في أو بالقرب من محطة الطاقة النووية زابوريجيا. لا يمكننا تحمل خسارة المزيد من الوقت. إنني عازم على قيادة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية شخصيًا إلى المحطة في الأيام القليلة المقبلة للمساعدة في استقرار الوضع الأمني ​​والسلامة النووية هناك".

يذكر أن محطة زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، فقدت الاتصال بخط الطاقة مرتين على الأقل خلال النهار لكنها عادت للعمل حاليًا مرة أخرى.

كما أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه نتيجة للانقطاعات في خط الطاقة 750 كيلوفولت، تم فصل وحدتي مفاعل زابوريجيا التشغيليين عن شبكة الكهرباء وتم تشغيل أنظمة الحماية في حالات الطوارئ بينما ظلت جميع أنظمة الأمان تعمل.

ويحتوي مفاعل زابوريجيا المكون من ستة مفاعلات عادةً على أربعة خطوط طاقة خارجية، لكن ثلاثة منها فقدت في وقت سابق خلال الصراع.