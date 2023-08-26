تجمع 1748 شخصا من محبي شخصية هاري بوتر بعد ظهر اليوم السبت في ساحة السوق قبالة مبنى بلدية مدينة هامبورج شمال ألمانيا، وبذلك حطم هذا التجمع الرقم القياسي العالمي الحالي لتجمع سابق لمحبي شخصية هاري بوتر.

كان الرقم القياسي السابق يتجاوز 997 شخصا متنكرين في شكل الصبي متعلم السحر هاري بوتر. ويجب على المشاركين ارتداء عباءة سوداء والنظارة المستديرة التقليدية بالإضافة إلى وضع الندبة المميزة على الجبهة وهى أشياء تشتهر بها شخصية هارى بوتر .

ولم تقتصر المشاركة في هذا التجمع في ظل أفضل الأحوال الجوية على الأطفال والمراهقين وحسب بل شارك فيه أيضا العديد من الأشخاص الأكبر سنا الذين جاءوا إلى قلب هامبورج متنكرين في شكل شخصية هاري بوتر.

يهدف هذا التجمع إلى الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإصدار الجزء الأول من مغامرات هاري بوتر في ألمانيا.

كانت الكاتبة البريطانية جوان كيه. رولينج نشرت الكتاب بالإنجليزية في صيف عام 1997، وفي النهاية تم نشر سبعة أجزاء من الكتاب يتحدث كل جزء عن مغامرات هاري بوتر وأصدقائه في كل عام دراسي.

ووصل عدد قراء هذه الأجزاء إلى ملايين الأشخاص في كل أنحاء العالم.

ويتناول الجزء الثامن هاري بوتر بعد أن أصبح شخصا بالغا وبرفقته ابنه وتمت كتابته كمسرحية تحت عنوان "هاري بوتر والطفل المسحور"، وتُعْرَض هذه المسرحية في كل أنحاء العالم وكذلك في هامبورج.