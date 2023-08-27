قياديون بحزب شولتس يطالبون بدعم أسعار الكهرباء بالنسبة لقطاع الصناعة

طالب عدة أعضاء قياديين في حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي خلال مؤتمر محلي للحزب في مدينة مونستر غربي ألمانيا بتخصيص إعانات لدعم أسعار الكهرباء بالنسبة لقطاع الصناعة.

ووصفت أنكه ريلنجر رئيسة حكومة ولاية زارلاند هذه الخطوة بأنها "مهمة رئيسية" مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالقدرة التنافسية للاقتصاد الألماني من أجل الحفاظ على الوظائف وبالتالي التماسك المجتمعي.

جاء ذلك خلال مؤتمر الحزب في ولاية شمال الراين ويستفاليا المجاورة.

وقالت ريلنجر: "نحتاج إلى سعر كهرباء مؤقت (مخصص) لقطاع الصناعة"، وأضافت أنه بهذا فقط يمكن الوفاء بالوعد بألا يؤدي التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة إلى انحسار قطاع الصناعة في ألمانيا، وأكدت في الوقت نفسه أن "تأمين الوظائف لا يعني حرق الأموال"، وأنه: "لا أحد يريد إعانات دائمة"، لكنها رأت أن هناك حاجة إلى "جسر مستمر" إلى حين توافر مصادر الطاقة المتجددة بأسعار معقولة بما يكفي.

وأعرب الرئيس الاتحادي للحزب الاشتراكي لارس كلينجبايل ورئيس الحزب في شمال الراين ويستفاليا اخيم بوست الذي تم انتخابه للتو لهذا المنصب ورئيس كتلة الاشتراكيين في البرلمان الاتحادي رولف موتسنيش عن تأييدهم لتخصيص أسعار كهرباء لقطاع الصناعة.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار الألماني لا يزال حتى الآن عند موقفه المتشكك حيال هذه الخطوة، وقال في تصريحات لصحف مجموعة بافاريا الإعلامية ردا على سؤال حول ما إذا كان سيغير موقفه من هذه القضية:" يجمعنا الهدف الخاص بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء، لكن من أجل دعم أسعار الكهرباء بشكل دائم فإننا لا ينقصنا المال وحسب بل تنقصنا أيضا الإمكانات القانونية". وأردف: "لهذا السبب فإننا نعول بالدرجة الأولى على تسريع التوسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية".