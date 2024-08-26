دشَّنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، خطة مدتها 6 أشهر للمساعدة في وقف تفشي جدري القرود، تشمل زيادة عدد الموظفين في البلدان المتضررة وتعزيز استراتيجيات المراقبة والوقاية والاستجابة.

وقالت المنظمة إنها تتوقع أن تتطلب الخطة التي ستستمر في الفترة من سبتمبر إلى فبراير من العام المقبل 135 مليون دولار من التمويل، وتهدف إلى تحسين الوصول العادل إلى اللقاحات، وخاصة في البلدان الأفريقية الأكثر تضررا من تفشي المرض، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في بيان: «يمكن السيطرة على تفشي جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، ويمكن إيقافه».

وأضاف أن المنظمة زادت من عدد موظفيها في البلدان المتضررة.

وفي منتصف أغسطس، صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي جدري القردة باعتبارها حالة طوارئ صحية عالمية.

كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت يوم الاثنين، تبرع ألمانيا بـ100 ألف جرعة من لقاح جدري القردة للدول المتضررة من المخزونات التي تحتفظ بها قواتها العسكرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلنت الكونغو - الدولة الأكثر تضررا - يوم الثلاثاء الماضي، اكتشاف أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بجدري القردة خلال الأسبوع السابق.

وفي أحدث بيان لها عن تفشي المرض، ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض أنه حتى يوم الخميس، تم تسجيل أكثر من 21300 حالة مشتبه بها أو مؤكدة و590 حالة وفاة هذا العام في 12 دولة إفريقية.