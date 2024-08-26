حماس: عزم بن غفير بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى إعلان خطير

قالت حركة المقاومة حماس، إن ما كشف عنه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم، حول عزمه بناء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى المبارك، يمثِّل إعلاناً خطيراً، يعكس طبيعة نِيّات حكومة الاحتلال تجاه الأقصى وهويته العربية والإسلامية، وخطواتها الإجرامية التي تسعى إلى تهويده وإحكام السيطرة عليه.

وأكدت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «ما يرتكبه الاحتلال الفاشي من جرائم غير مسبوقة في قطاع غزة، وانتهاكات واسعة في الضفة، وإطلاق يد وزرائه المتطرفين لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتدنيسه واقتحامه وتنفيذ جولات استفزازية فيه بشكل يومي؛ هي سياسة تصب المزيد من الزيت على النار، ولن تجد من شعب فلسطين إلا مزيداً من المقاومة لحماية مقدساته».

وأوضحت أن «الأمتين العربية والإسلامية، من حكومات وشعوب ومنظمات، وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي؛ مدعوّةٌ اليوم للوقوف عند مسئولياتها، واتخاذ موقف حازم تجاه مخططات الاحتلال واعتداءاته السافرة على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والعمل بكل السبل لوقف هذا العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني، ولحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك».



