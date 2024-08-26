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استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، سيارة بمنطقة عبرا الواقعة في مدينة صيدا جنوب لبنان.

ونشرت صحيفة «النهار» اللبنانية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، يظهر أعمدة الدخان وهي تتصاعد من السيارة المحترقة.

ويأتي الاستهداف في ظل ساعات متوترة للغاية تبادل فيها حزب الله وإسرائيل الهجمات.

وأعلن حزب الله اللبناني صباح الأحد، الانتهاء من «المرحلة الأولى» من هجماته على إسرائيل «بنجاح كامل»، وذلك في أعقاب شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما واسعا في لبنان.

وقال الحزب في بيان إن المرحلة الأولى تشمل «استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية، تسهيلا لعبور المسيّرات الهجومية باتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيّرات كما هو مقرر».