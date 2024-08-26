دراسة: الكيوي خافض طبيعي لضغط الدم

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تفتقد ثمرة الكيوي، الشعبية التي تحظى بها فواكه أخرى كالعنب والتفاح لدى المصريين، ولكن للكيوي فوائده الصحية الهامة؛ إذ تبين قدرته على علاج ارتفاع ضغط الدم نظرا للمواد الكيميائية الصحية التي تتوافر بالثمرة.

وذكر موقع نيتشرل ساينس، أن فريقا من جامعة تشيجيانج الصينية أجرى تجاربا على نحو 22 فاكهة مختلفة لتحليل أيها تحوي موادا خافضة لضغط الدم.

وجد الفريق أن الكيوي نجح في زيادة مرونة الشرايين بعد تخفيضه لعمل إنزيم إنجيوتنسن بـ47% وكذلك عمل الكيوي على زيادة نشاط مادة الكاليكريان التي تزيد من تدفق الدم بالأوعية الدموية؛ ما يساعد على خفض الضغط.

وأوضحت الدراسة أن مواد الفينول المتواجدة بالكيوي هي من يتفاعل مع الإنزيم في الجسم ليعطي تأثير خافض للضغط.

يذكر أن عديد من الدراسات السابقة نصحت باستخدام الكيوي لفوائد صحية متنوعة ولغناه بالمواد المضادة للأكسدة المفيدة لمقاومة الأمراض.