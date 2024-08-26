وزير خارجية قطر ونظيره الإيراني يؤكدان أهمية إنهاء الحرب على غزة

اجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية، جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر تطورات جهود الوساطة الهادفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وجرى التأكيد خلال اللقاء أهمية وضع حد لجرائم قوات الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، ووقف الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، بما يجنب المنطقة مخاطر التصعيد.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الدكتور عباس عراقجي، بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد.