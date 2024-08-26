رئيس هيئة الأركان الإيرانية: الانتقام لاغتيال إسماعيل هنية أمر حتمي لا مفر منه

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، إنّ الانتقام لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أمر حتمي لا مفر منه.

وصرح باقري: «هذه الحادثة (اغتيال هنية) لا يمكن نسيانها، والانتقام لدماء الشهيد إسماعيل هنية مؤكد من قبل محور المقاومة وإيران»، حسبما نقلت شبكة سكاي نيوز.

وأضاف: «اغتيال الشهيد هنية في طهران أمر لا يمكن نسيانه والانتقام لدمائه من قبل محور المقاومة أو من قبل إيران أمر حتمي».

وأكد أن إيران هي من يقرر الانتقام، وأن محمور المقاومة سيتحرك بشكل منفصل ومستقل، في إشارة إلى عملية يوم الأربعين التي نفذها حزب الله ضد إسرائيل ردًا على اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد صرح مساء الأحد، بأن رد بلاده على الهجوم الإرهابي الإسرائيلي بطهران سيكون حاسما ومحسوبا جيدا.

وأضاف أن إيران لا تخشى التصعيد لكنها لا تسعى إليه على عكس إسرائيل.