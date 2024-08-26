محادثات إندونيسية بولندية لبحث تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية

التقى وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسي سانديجا صلاح الدين أونو بوزيرة الثقافة والتراث الوطني البولندية هانا فروبليفسكا لمناقشة أفضل الأساليب لتطوير الألعاب الإلكترونية في بولندا، وخاصة فيما يتعلق بمصدري الألعاب.



وذكرت وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد أن الوزيرين التقيا في العاصمة البولندية وارسو أمس الأول الجمعة.



وأفاد بيان صادر عن مكتب الوزير الإندونيسي أمس السبت، أن أونو أشار إلى نجاح بولندا في أن تصبح أكبر مصدر للألعاب الإلكترونية في أوروبا، وخاصة في مجال منتجات الألعاب التي تنشر المحتوى الثقافي البولندي .