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الزمالك يحدد موعد وصول جوميز للقاهرة

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 10:40 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 10:40 م

وصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، لويس فيسنتي، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها وقضاها في بلاده.

وحرص لويس فيستني على التواجد داخل مقر نادي الزمالك اليوم الإثنين، وحضور القياسات البدنية للاعبين، بجانب جواو ميجيل مخطط الأحمال، وماريو تومليانوفيتش المعد البدني.

وكان جواو ميجيل مخطط الأحمال، وصل إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح الإثنين، بعد قضاء الإجازة في بلاده.

ومن المقرر، أن يصل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، فجر الأربعاء قادماً من بلاده، بعد قضاء فترة الإجازة هناك مع أسرته، على أن يقود التدريبات الجماعية في نفس اليوم بشكل طبيعي، استعداداً للموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني، على الانتظام في معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية، بداية من يوم 29 أغسطس الجاري، استعداداً للموسم الجديد.


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