قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن معظم المحافظات الشمالية تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية بشكل كبير.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الاثنين، أن درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية بما يتراوح بين درجة إلى 2، متوقعة أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة.

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل المحسوسة على القاهرة 39 درجة، ذاكرة أن نسب الرطوبة تتجاوز 95% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، و85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتابعت: "الطقس حار رطب نهارًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء"، قائلة إنه مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

وذكرت أن اعتدال الرياح خلال ساعات المساء لا يساعد على تقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وأكدت أن محافظات الجنوب تشهد اليوم، فرصًا لسقوط الأمطار التي تتراوح شدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانًا، على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل ومحافظة الوادي الجديد.

وحذرت من أن الأمطار الرعدية ستكون مصحوبة بنشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مطمئنة المواطنين بأنها لن تؤدي إلى تشكل السيول ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية لهم.