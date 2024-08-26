سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم

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قال سيراميكا كليوباترا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" الساحر محمد إبراهيم، لم يبخل على الفريق بنقطة عرق واحدة، منذ اللحظة الأولى التي انضم فيها إلى كتيبة سيراميكا كليوباترا".
أضاف:" كان شاهدًا على كل إنجازات الفريق، حاملًا لواء القيادة في كل التحديات، ساهم في أكثر من 240 فرصة خلال 125 مباراة في بطولة الدوري فقط".
أتم:" القائد التاريخي لنادي سيراميكا كليوباترا.. نتمنى لك التوفيق في محطتك المقبلة".
وأشارت تقارير إلى أن محمد إبراهيم في طريقه للانتقال لفريق البنك الأهلي بعد الرحيل عن صفوف سيراميكا كليوباترا