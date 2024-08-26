التربية الموسيقية والرياضية مادة نجاح ورسوب بجميع صفوف المرحلة الإعدادية

ينقل التلميذ بالصفوف من الرابع للسادس الابتدائي إلى الصف الدراسي الأعلى في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى الأزرق

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، إجراءات تنفيذ القرار الوزاري بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على المرحلتين الابتدائية والإعدادية بداية من العام الدراسي الجديد 2024/2025.

بالنسبة للمرحلة الإعدادية، يتم اقتصار اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية) على المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاص بنوعيه، ولم ترد ضمن المواد الأساسية أو خارج المجموع أو كنشاط بالمدارس الرسمية الحكومية، ومادة الحاسب وتكنولوجيا المعلومات مادة غير مضافة للمجموع، وأصبحت التربية الرياضية والتربية الموسيقية مادة أساسية التدريس (خارج المجموع) للصف الأول الإعدادي فقط، ونشاط بالنسبة للصفين الثاني والثالث الإعدادي وهي مادة نجاح ورسوب لجميع الصفوف، ولا وجود للمهام الأدائية بالمرحلة الإعدادية والتقييم بالدرجات وليس الألوان.

الأنشطة الطلابية بالمرحلاة الإعدادية

وأصبحت الأنشطة الطلابية خارج المجموع ويختار الطالب نشاطين فقط بجميع صفوف المرحلة الإعدادية وفق ميوله، وأصبحت اللغة الانجليزية بالصف الأول الإعدادي فترتين ونصف بواقع 5 حصص وللصفين الثاني والثالث الإعدادي ثلاث فترات بواقع 6 حصص، مع استمرار العمل بالمادة البحثية وتقدم بنهاية كل فصل دراسي ولها 50 درجة لا تضاف درجاتها للمجمموع، وتوزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية للصفين الأول والثاني الإعدادي كالتالي: امتحان الفصل الدراسي الواحد 30%، اختبار شهري أول 15%، اختبار شهري ثاني 15%، السلوك والمواظبة 10%، كراسة الواجب 10%، الاختبارات الموضوعية 20%.

وبالنسبة للصف الثالث الإعدادي يتم احتساب درجة الطالب على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 50% من الدرجة الأصلية واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 50% من الدرجة الأصلية.

المرحلة الابتدائية

وعن إجراءات تنفيذ قرارات التدريس بالمرحلة الابتدائية، يتم تقييم تلاميذ الصف الثالث الابتدائي من خلال تقييم شهري أول وتقييم شهري ثاني والامتحان النهائي يعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويحصل التلميذ في نهاية كل فصل دراسي على مجموع الدرجات الثلاث، بالإضافة إلى درجات المهام الأدائية وكراسة الواجب وكراسة النشاط والتقييم الأسبوعي والمواظبة والسلوك، وبالنسبة لمقررات التربية الفنية والموسيقية والبدنية الصحية والتوكاتسو يقيم المعلم تلاميذه وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة ويشار إليها (اجتاز/ لم اجتاز)، وتقدر درجات التلميذ من خلال احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول للمادة+مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني للمادة= الدرجة النهائية للمادة).

وبالنسبة للصفوف من الرابع للسادس الابتدائي، يؤدي التلميذ المهام الأدائية والتي تقيس مدى اكتسابه المهارات المتعلقة بالمادة الدراسية وهي مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية ويكون تقديرها بواقع 10 درجات.

ويتم ظهور نتيجة التلاميذ في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، ويشترط لنجاح التلميذ الحصول على الأقل 30% من الدرجات في كل مادة من مواد الامتحان، وينقل التلميذ إلى الصف الدراسي الأعلى في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق، وفي حالة حصوله على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية يعقد له اختبار دور ثاني.

اختيار التلاميذ الأوائل

ويتم اختيار التلاميذ الأوائل وفقا لمجموع الدرجات الأساسية سواء على مستوى المدرسة أو الادارة أو المديرية، وتقوم كل مدرسة بوضع خطة تحسين تتضمن برامج علاجية للتلاميذ الضعاف من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي بناء علي نتائج التلاميذ، ولتطبيق النشاط الصيفي يحدد يوم كل أسبوع في فترة الإجازة الصيفية وفقا لظروف كل مدرسة لممارسة الأنشطة للحفاظ على نواتج التعلم التي اكتسبها خلال فترة الدراسة.